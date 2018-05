Venezuelana PDVSA inicia investigação de mala de dinheiro A PDVSA iniciou uma investigação sobre o que uma mala com quase 800 mil dólares fazia em um avião no qual viajavam autoridades da petrolífera estatal venezuelana para a Argentina para trabalhar em acordos bilaterales de cooperação. O incidente causou a demissão de Claudio Uberti, autoridade argentina essencial na relação entre os países e envergonhou o presidente venezuelano, Hugo Chávez. A fiscalização argentina encontrou o dinheiro na mala do empresário venezuelano Guido Antonini, que chegou em Buenos Aires em um avião alugado pela estatal argentina Enarsa. Antonini viajava com três funcionários da Petróleos de Venezuela (PDVSA). "A PDVSA abriu uma investigação para determinar a circunstância da presença de tais funcionários... nessa aeronave", disse a estatal em comunicado.