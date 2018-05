Venezuelano quer explicar dinheiro não-declarado na Argentina

O venezuelano que desembarcou na Argentina com funcionários do governo de Bueno Aires carregando uma maleta com US$ 800 mil, encontrada por integrantes da alfândega, prometeu nesta sexta-feira, 10, dar explicações sobre o caso responsável por provocar suspeitas de corrupção. O fato aconteceu na madrugada do sábado, quando um avião alugado pela empresa estatal Enarsa, da Argentina, pousou no país vindo de Caracas. A bordo dele havia funcionários da empresa, do governo, da empresa petrolífera PDVSA, da Venezuela, e Guido Alejandro Antonini Wilson, o venezuelano que levava a maleta. "Tenho muito interesse em esclarecer tudo isso", afirmou Antonini ao jornal argentino La Nación. O venezuelano encontrava-se na quinta-feira em Buenos Aires e estava prestes a partir rumo a Miami, afirmou o jornal. "As pessoas estão falando muitas bobagens em Buenos Aires. Quero muito explicar tudo isso", repetiu. Antonini, que, segundo a Justiça da Argentina, também possui um passaporte norte-americano, viu-se acusado de contrabando pela alfândega e pode ser intimado a depor. Em meio a crescentes suspeitas de corrupção, o escândalo detonado pela descoberta da maleta de dinheiro provocou a demissão, na quinta-feira, de Claudio Uberti, um funcionário argentino importante nas relações do país com a Venezuela. O ministro argentino do Planejamento, Julio De Vido, disse que a saída de Uberti deveu-se à negligência do funcionário por permitir o embarque de um venezuelano que não pertencia à comitiva da Argentina. Mas, durante um pronunciamento feito na quinta-feira, o presidente argentino, Néstor Kirchner, mencionou o termo "subornos" e assegurou que "pela primeira vez neste país estamos combatendo a corrupção". Kirchner, no entanto, não se referiu ao caso explicitamente. A menos de três meses das eleições presidenciais nas quais a primeira-dama e senadora Cristina Fernández lidera as pesquisas para suceder ao marido, o caso transformou-se em uma dor de cabeça para o governo. Um mês atrás, a ex-ministra da Economia Felisa Miceli viu-se obrigada a abandonar o cargo por ter sido encontrada entre suas bagagens uma bolsa com cerca de 60 mil dólares de origem suspeita. E dois funcionários públicos de menor escalão tiveram de deixar seus cargos devido a acusações de envolvimento em esquemas de superfaturamento de obras públicas.