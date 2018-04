Verba da viagem de Cristina Kirchner ao Oriente Médio é roubada

O funcionário da Presidência foi assaltado na quarta-feira por três homens no bairro de Palermo, na capital argentina, depois de sacar da Tesouraria da Secretaria Geral da Presidência 68 mil dólares e 17 mil euros destinados para cobrir gastos da tripulação do avião Tango 01 que levará a mandatária.

Fontes policiais e judiciais disseram à mídia local que o funcionário foi ameaçado pelos ladrões armados e obrigado a entregar a mochila com o dinheiro.

Cristina visitará Kuwait, Catar e Turquia, com escalas no Brasil e no Egito. Sua volta à Argentina será em 23 de janeiro.

Buenos Aires, uma das capitais latino-americanas mais atraentes para os turistas, viu nos últimos anos um forte aumento na delinquência em suas ruas. A ministra da Segurança, Nilda Garré, admitiu no mês passado que o assunto é uma preocupação do governo.

(Reportagem de Magdalena Morales)