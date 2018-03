Vice argentino ganha popularidade após vetar Cristina Kirchner

O vice-presidente argentino, Julio Cobos, passou de um dirigente político com escassa repercussão na opinião pública para um dos mais populares membros do governo após o seu voto contra a proposta de aumento de impostos agrícolas da presidente Cristina Kirchner, segundo pesquisas divulgadas neste domingo, 20. Uma sondagem da Universidade Aberta Interamericana publicana pelo diário Perfil diz que 52,7% da população tem uma imagem positiva de Cobos; 20,6% tem uma imagem regular e 11,6% negativa. Segundo a instituição, a imagem positiva anterior do vice era de 37,5%. Outra pesquisa, publicada pelo diário Clarín e preparada pela consultora Managment & Fit, revela que 50% dos 2,400 consultados avalia o vice como "bom ou muito bom". Sua imagem negativa é de 28%. O mesmo jornal apresenta uma pesquisa da consultora Aresco, afirmando que sete entre dez argentinos respaldam a decisão de Cobos e que entre os 2,500 consultados, 75% tem uma imagem positiva dele. Na quinta, o Senado rechaçou um projeto de lei que buscava ratificar um polêmico sistema de aumentava os impostos de exportação sobre grãos apresentado pelo governo e que enfureceu o setor agropecuário, o qual liderou quatro grandes greves que paralisaram o país. A votação estava empatada e o vice-presidente, que também é presidente do Senado, decidiu derrubar a medida. Membros da aliança que governa o país chegaram a acusá-lo de traição e pediram sua renúncia.