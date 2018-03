Vice boliviano convoca Congresso para aprovar referendo

O vice-presidente da Bolívia e presidente do Congresso, Álvaro García Linera, convocou nesta terça-feira, 14, os congressistas para uma sessão parlamentar na quinta, quando pretende aprovar a realização do referendo constitucional promovido pelo governo, apesar de ainda não haver um acordo com a oposição. Os 130 deputados e 27 senadores bolivianos se reunirão no Congresso às 16h locais (17h de Brasília), tendo na pauta a votação sobre a consulta, que terá duas perguntas e poderá acontecer em fevereiro do ano que vem. Veja também: Evo participa de marcha para pressionar Congresso Congresso da Bolívia cria comissão de diálogo para Constituição No referendo, os bolivianos responderão qual área deverá ter um latifúndio para ser considerado improdutivo e desapropriado (5 mil ou 10 mil hectares), questão em torno da qual não houve consenso durante a Assembléia Constituinte. A cédula de votação também perguntará se os bolivianos aceitam todo o texto da nova Constituição, composta por 411 artigos e que foi aprovada em dezembro com a rejeição da oposição. Os partidos contrários ao presidente Evo Morales criticaram a convocação da sessão de quinta, por considerá-la uma nova "pressão" sobre o diálogo entre as partes. Desde a semana passada, o Governo e a oposição negociam, na sede do Legislativo, possíveis modificações no texto constituicional, as quais conduziriam à convocação consensual do referendo. Para o presidente do Senado, o opositor Óscar Ortiz, do Poder Democrático e Social (Podemos), o decisão de García Linera de votar a realização do consulta esta semana é "um péssimo sinal para o processo de diálogo." Ortiz frisou que a sessão de quinta é "um ato de pressão", assim como a passeata de sindicalistas e camponeses ligados a Morales, iniciada ontem e que deve chegar a La Paz na próxima semana, para exigir da oposição que aprove a convocação do referendo. Segundo Ortiz, uma votação sobre a consulta esta semana "embaça" as negociações e fixa "um prazo absolutamente surreal" para o alcance de um acordo sobre o texto constitucional. "Obviamente, o país compreenderá que, quando há visões tão profundamente diferenciadas, é muito difícil, em poucas horas, em poucos dias, acordar uma Constituição", disse o presidente do Senado. Já o ministro de Desenvolvimento Rural, Carlos Romero, que é um dos principais negociadores do governo, disse que a sessão de quinta não tem que ser entendida como um prazo ao diálogo. "A convocação feita ao Congresso não representa a paralisação ou a imposição de obstáculos ao diálogo. São dois processos que devem ser paralelos", alegou Romero.