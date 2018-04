Vice da Colômbia denunciará situação de reféns das Farc à ONU

O vice-presidente colombiano, Francisco Santos, denunciará na próxima segunda-feira, 3, durante a sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, a situação vivida pelos reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram nesta sexta-feira, 29, fontes de seu escritório. Veja também: Presidente da Colômbia pede que Farc libertem Ingrid Betancourt 'Morte parece ser uma doce opção', diz refém das Farc Santos "denunciará a desumana prática do seqüestro por parte das Farc e as condições infames nas quais os reféns são mantidos", acrescentaram as fontes. O vice-presidente colombiano "se referirá também a cada um dos passos realizados pelo Governo em busca de uma troca humanitária e à sistemática recusa das Farc para acolher suas propostas e as dos países e entidades mediadores". O colombiano viajará este fim de semana a Genebra, onde assistirá à sétima sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que será inaugurada na segunda-feira, 3, pelo secretário-geral Ban-Ki-moon. A alta comissária para os Direitos Humanos, Louise Arbour, e a chanceler suíça, Calmy-Rey, também participarão da inauguração do conselho e, imediatamente depois desta, o vice-presidente colombiano tomará a palavra.