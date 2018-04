Vice-presidente da Venezuela renuncia, diz imprensa local

O vice-presidente e ministro da Defesa da Venezuela, Ramón Carrizalez, teria apresentado sua renúncia por "motivos pessoais", informaram nesta segunda-feira vários veículos de imprensa locais em seus portais na Internet.

De acordo com um assessor do vice, a saída de Carrizález "não é resultado de nenhuma discordância de decisões do governo" e "qualquer versão distinta é falsa e tendenciosa".

Também por motivos "estritamente pessoais", a esposa da Carrizalez, e ministra do Meio Ambiente, Yuvirí Ortega, também teria renunciado ao cargo.

A ministra e o vice-presidente estariam agora elaborando seus pedidos de renuncia, que serão entregues ao presidente Hugo Chávez.

Com a saída de Carrizales, o chefe do Comando Estratégico Operacional da Força Armada Nacional, general Carlos Mata Figueroa, deverá assumir o Ministério da Defesa.

Até agora, nenhum porta-voz governamental ou meio de comunicação estatal venezuelano confirmou a renúncia de Carrizález, que assumiu a vice-presidência em 2008 e o Ministério da Defesa em março de 2009. |

Militar da reserva de 58 anos, Carrizáles é considerado um dos homens mais próximos do presidente Chávez, e ocupou diversos cargos de destaque no governo.