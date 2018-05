Vice-presidente do Paraguai diz ser contra Venezuela no Mercosul

ASSUNÇÃO- O vice-presidente do Paraguai, Federico Franco, ratificou nesta sexta-feira, 17, que é contra a entrada da Venezuela no Mercosul, uma postura que segundo ele só será alterada se houver "sinais de mudança na uma democracia" do país.

"Apesar de meu partido ter tomado uma decisão a respeito, minha posição invariavelmente é de não permitir a entrada da Venezuela", disse Franco, que lidera uma facção do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), principal suporte político do chefe de Estado, Fernando Lugo.

O Diretório do PLRA, que está dividido em torno do apoio ao governante, resolveu no dia 1º de dezembro recomendar a seus legisladores que aprovem a solicitação, que ficou nas mãos do Paraguai depois que Argentina, Brasil e Uruguai fizeram o mesmo.

Franco acrescentou que apoiará a entrada da Venezuela "se o presidente venezuelano, Hugo Chávez, demonstrar sinais de mudança na democracia".

O número dois do Executivo fez essas declarações no mesmo dia em que Lugo recebeu a Presidência semestral do Mercosul durante a cúpula de presidentes do bloco, realizada na cidade de Foz do Iguaçu.

Nessa reunião, a vice-ministra da Chancelaria da Venezuela, María Jacqueline Mendoza, reiterou o interesse de seu país em se integrar plenamente ao Mercosul.

No Paraguai, o tema não será debatido até depois do recesso anual, que começará no dia 20 e se estenderá até 1º de março de 2011, confirmaram fontes do Parlamento.