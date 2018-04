Vídeo mostra crítica e desencanto dos jovens com Cuba

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 8, mostra estudantes cubanos criticando o governo de Fidel Castro pelas diversas restrições impostas à população. O vídeo, que tem quase uma hora de duração, mostra o desencanto dos jovens com as políticas governamentais e faz uma série de questionamentos, como o porque da dupla moeda e a falta de diálogo. Veja Também: O encontro de jovens com Alarcón O cenário é uma reunião do dia 19 de janeiro entre o presidente do Parlamento, Ricardo Alarcón, um dos principais dirigentes do governo cubano e 200 estudantes. O vídeo foi transmitido aos dez mil estudantes da UCI, projeto pessoal de Fidel. O estudante Eliécer Ávila pergunta porque os cubanos não podem "viajar a diferentes lugares do mundo" e "viver a vida real". Alarcón, segundo a reportagem, fica sem responder a maioria das perguntas "comprometedoras". Os estudantes lembram ainda que o acesso à internet no país é menor que a do Haiti, o mais pobre do hemisfério e só quem pode acessar são partidários ou funcionários do governo.