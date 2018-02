Visitação às ruínas de Machu Picchu deve ser retomada em abril

As famosas ruínas incas de Machu Picchu devem ser reabertas em abril, depois da interdição por causa das torrenciais chuvas de janeiro, que praticamente isolaram a maior atração turística peruana, disseram autoridades peruanas na terça-feira, 16.

Os temporais causaram deslizamentos que afetaram trechos da rodovia que liga a cidade de Cuzco a Machu Picchu. A única outra opção de acesso à cidadela é uma trilha montanhosa de 45 quilômetros ou um voo de helicóptero.

Em janeiro, o governo teve de retirar por ar cerca de 4 mil turistas retidos no local por causa das chuvas, as piores em 15 anos, que mataram cinco pessoas. "A cidadela está intacta e esperamos abrir Machu Picchu em 1º de abril", disse Martin Perez, ministro peruano do Comércio e Turismo, a jornalistas em Lima.

Cerca de 1 milhão de pessoas por ano visitam este patrimônio mundial, que fica cerca de mil quilômetros a sudeste de Lima e a 2.400 metros de altitude. A empresa Ferrocarril Transandino, que administra a ferrovia, disse que as obras de recuperação estão em andamento.

Imagem de janeiro mostra trilhos que dão acesso às ruínas destruídos. Felipe Mortara Fotorepórter/AE