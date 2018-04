Vitória de Chávez é boa notícia para Cuba Cuba suspirou aliviada na segunda-feira com a notícia da vitória de seu aliado Hugo Chávez no referendo que lhe permitirá continuar governando a Venezuela --e ajudando economicamente Havana-- enquanto vencer eleições. A TV estatal interrompeu sua programação na noite de domingo para anunciar a vitória do "sim" e transmitir ao vivo o discurso de Chávez. O dirigente Fidel Castro foi a primeira personalidade internacional a cumprimentar Chávez pela vitória, depois de escrever que o futuro de Cuba era "inseparável do que ocorrer no domingo (passado)". Chávez, no poder desde 1999, deve agora disputar um novo mandato em 2012. Mas sua vitória já dá a Cuba tranquilidade de que a sólida aliança com Caracas poderá se prolongar por mais alguns anos. "A vantagem para Cuba é que estabilizaria mais os acordos que foram realizados e os que estão sendo feitos como o investimento em petroquímica", disse um economista cubano que pediu anonimato. "Dá estabilidade nos rendimentos por serviços médicos", acrescentou. A Venezuela fornece petróleo subsidiado a Cuba, cerca de 90 mil barris por dia, e em troca recebe os serviços de profissionais como médicos e treinadores esportivos. No total, há 40 mil cubanos trabalhando na Venezuela. A ajuda venezuelana, depois da grave crise provocada pelo fim da União Soviética na década de 1990, permitiu que Havana melhorasse sua infraestrutura, modernizando escolas e hospitais, por exemplo. Os dois governos socialistas já criaram mais de 30 empresas mistas, em setores estratégicos, como refino de petróleo, transporte naval, mineração, indústria e agricultura. Dan Erikson, especialista em Cuba da entidade Diálogo Interamericano, de Washington, disse que o resultado do referendo "afasta dúvidas sobre a durabilidade política do mais importante aliado de Cuba, e seguramente adiará a data em que a ilha será forçada a viver sem os envios de petróleo venezuelano subsidiado".