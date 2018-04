Vitória do 'sim' enfraquece democracia, diz oposição a Chávez

A vitória da reeleição ilimitada fez a democracia venezuelana amanhecer "enfraquecida hoje", afirmou Carlos Vecchio, membro do Comando Angostura, que concentrou organizações civis contrárias à medida, citando o uso ostensivo presidente Hugo Chávez de discursos obrigatórios na TV na campanha. Vecchio denunciou o "extremo abuso de poder" de Chávez, destacando os "contínuos pronunciamentos em cadeias obrigatórias de rádio e televisão" e as "intimidações" aos empregados públicos como causas que favoreceram a vitória governista no referendo de domingo. "Perdemos um dos pilares fundamentais da democracia venezuelana, a alternância do poder, e permitimos que os núcleos de poder sigam mandando", afirmou em entrevista coletiva na sede do Comando Angostura em Caracas. "A Venezuela se encontra às portas de uma das crises econômicas e sociais mais graves, da qual só sairemos se trabalhamos juntos", continuou, louvando a "atitude sincera, transparente e honesta" do movimento estudantil. Veja também: Cenário na Venezuela após o resultado Vitória não é sinônimo de reeleição, diz assessor de Lula Fotos: o referendo na Venezuela Fotos: A dinastia Chávez Enquete: Você acha que a reeleição ilimitada é legítima? Conheça os programas sociais apoiados por Chávez Processos eleitorais na Venezuela na presidência de Chávez Na noite de domingo, logo após Chávez realizar um discurso no Palácio de Miraflores, em celebração à vitória do "sim" com 54,36% no referendo, vários dirigentes de oposição admitiram publicamente a derrota do "não", escolhido por 45,63% dos eleitores. O presidente do partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza, aceitou a vitória de Chávez e declarou seu partido, integrante do Comando Angostura (de oposição), continuará lutando "contra o projeto totalitário" do presidente venezuelano. Ele também criticou a campanha presidencial pelo "sim" à emenda constitucional, denunciando que o governo "se aproveitou de sua vantagem", com a "utilização sem escrúpulos dos recursos" estatais. O dirigente ainda comemorou a participação da oposição, que conseguiu "cinco milhões de votos", e recordou que em 2006 Chávez foi reeleito com 64% dos votos, quase 10% a mais do que o apoio conquistado nesta votação. Tomás Guanica, líder do partido Primero Justicia, convocou seus partidários a atividades imediatas em vista das eleições presidenciais de 2012, para que exista no país "uma democracia". Ao aceitar a vitória da proposta de Chávez, Guanica afirmou que o governo terá que reconhecer que no país há "uma força democrática", ao mesmo tempo em que alertou para a "chantagem, amedrontamento e medo" existentes durante a campanha para o referendo. Por sua parte, o dirigente estudantil Freddy Guevara anunciou que o movimento universitário continuará sua luta, mas nesse domingo "venceu o medo e a mentira". "Nunca mais haverá abuso do Estado contra os venezuelanos", enfatizou Guevara pedindo que a oposição analise "o que fez de ruim e o que fez de bom" e se organize para derrotar Chávez em 2012. Ismael García, ex-governista e agora no partido de oposição Podemos, pediu unidade contra o governo "autocrático", porque "a democracia finalmente irá ganhar", esclarecendo que Chávez tem perdido apoio, pois "tem caído nas votações."