Vitória em referendo pode impulsionar socialismo de Chávez

Com a mudança constitucional venezuelana aprovada em referendo, as atenções voltam-se agora para os próximos passos do presidente Hugo Chávez. Luis Fernando Ayerbe, professor de História da Universidade Estadual Paulista (Unesp), aponta que a vitória da emenda que retira os limites de reeleição para cargos públicos "dá força política" ao chefe de Estado, mas alerta que ele pode interpretar o trunfo como sinal verde para colocar em prática políticas mais amplas do chamado socialismo do século XXI, proposto por sua "revolução bolivariana". "Essa agenda implica em uma série de mudanças estruturais no país, e certamente teria um peso muito grande se implantada", comenta o analista. Ayerbe explica que o novo socialismo de Chávez, apesar de não muito claro, pode ter grande repercussão. Ele destaca possíveis conflitos em "como lidar com a propriedade privada, com o capital estrangeiro e com a estrutura partidária". "Na Venezuela, a crise financeira está afetando fortemente o país, mais do que no Brasil ou na Argentina, pela forte dependência do petróleo. Nesse momento de crise, a vitória de Chávez no plebiscito é algo que lhe dá fôlego", afirma. De acordo com os números oficiais, votaram no domingo pelo "sim" 6.000.594 eleitores, ou 54,36%. O "não" obteve 45,63%, o que corresponde a 5.040.082 votos. Foram considerados nulos 199.041 votos, ou cerca de 2%. A abstenção foi de 32,95%, considerada baixa para os padrões da Venezuela. Após a divulgação dos primeiros resultados, Chávez anunciou que estava começando "o terceiro ciclo da revolução, entre 2009 e 2019." O triunfo do chefe de Estado, porém, não foi arrasador. "A oposição tirou uma boa porcentagem de votos", avalia o professor. "O resultado mostra que a oposição tem o respaldo de cerca de 40% dos eleitores. O caminho para esses opositores agora é buscar maior apoio e se colocar como opção ao presidente, que já deixou claro sua perspectiva", continua. "A reeleição ilimitada, apesar de legal e presente em alguns países, sinaliza que Chávez pretende se perpetuar no poder." Apesar das denúncias de intimidação dos opositores, que argumentavam que a medida já havia sido rechaçada em plebiscito em 2007 e não deveria ser votada novamente, Ayerbe não acredita em indícios de fraude. "Foi uma eleição com a vistoria de vários organismos internacionais e independentes. Não houve por parte deles nenhum relatos de fraude ou problemas", acrescenta. 2012 Segundo o professor, na próxima eleição presidencial, que ocorrerá em 2012, o desafio de Chávez é grande. "A situação agora é totalmente diferente dos últimos anos. Ele terá que administrar uma crise", comenta. "Num contexto de queda do preço do petróleo e nas receitas do governo, o desafio de Chávez será mostrar que, em tempos difíceis, a revolução bolivariana e seu projeto têm condições de manter a melhora na vida dos setores populares." Para ele, a oposição também terá que se estabilizar como uma alternativa clara ao chavismo. "Precisamos observar de que maneira a oposição irá se legitimar como opção em uma crise para o setor popular, a grande base de apoio de Chávez", conclui.