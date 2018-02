Vôos são cancelados na Argentina por causa de vulcão chileno As principais companhias aéreas da argentina cancelaram vôos à Patagônia na quarta-feira, devido à nuvem de cinzas que cobre a região devido à erupção do vulcão Chaitén, que fica do lado chileno da cordilheira dos Andes. As Aerolíneas Argentinas e a Austral, ambas controladas pelo grupo espanhol Marsans e detentoras de 80 por cento do mercado de vôos domésticos do país, informaram o cancelamento de vôos. A Lan Argentina, filial da chilena Lan, fez o mesmo. Os quatro vôos cancelados das Aerolíneas Argentinas e da Austral tinham como destino as cidades de Trelew, Neuquén, Bahía Blanca e Bariloche. "O fenômeno afeta os aeroportos mencionados, mas também poderia dificultar os vôos com outros destinos no sul do país, já que a nuvem de cinza e fumaça se mantém sobre a maioria das rotas aéreas da Patagônia", disse um comunicado das Aerolíneas Argentinas. A empresa acrescentou que o aeroporto de Esquel está inoperante. A Lan Argentina informou a suspensão de seu vôo matinal a Bariloche e disse à Reuters que já era possível perceber a impossibilidade da partida à noite. Outras duas empresas menores também suspenderam seus vôos à região. As cidades argentinas próximas ao vulcão permaneceram cobertas de cinzas na quarta-feira. A recomendação de não andar pelas ruas continua, apesar de não haver nenhuma operação de esvaziamento das cidades. A cidade chilena de Chaitén, a 10 quilômetros do vulcão, foi totalmente esvaziada na terça-feira, assim que se intensificaram as atividades do vulcão, que começou a expelir cinzas na sexta-feira. O Chile é dono da maior e mais ativa cadeia vulcânica depois da Indonésia, com mais de 2 mil vulcões, dos quais cerca de 500 foram considerados potencialmente ativos. Destes, entre 50 e 60 têm registros de erupções. (Reportagem de Lucas Bergman)