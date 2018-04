Zelaya não se livrará de acusações penais ao deixar Honduras

O fiscal geral do Estado de Honduras, Luis Rubí, disse nesta quinta-feira, 21, que se o presidente deposto Manoel Zelaya sair do país no próximo dia 27, não ficará livre da responsabilidade penal pelos múltiplos delitos que cometeu.

Se Zelaya deixar Honduras, "não fica liberado das responsabilidades penais; ele fica pendente com os requerimentos e a espera de que se apresente aos tribunais para que responda sobre as acusações do Ministério Público", declarou Rubí a jornalistas.

O mandatário eleito hondurenho, Porfírio Lobo, anunciou na quarta-feira, 20, que quando assumir o poder, em 27 de janeiro, concederá a Zelaya um salvo-conduto para viajar com sua família e outros agregados à República Dominicana.

Rubí afirmou que depois de o salvo-conduto ser concedido ao presidente deposto, o Ministério Público fará um estudo correspondente para analisar se as normas internacionais e o direito interno hondurenho estão sendo cumpridos.

"Se isso não proceder, o Ministério Público definitivamente terá que tomar uma ação quanto a essa resolução do Poder Executivo", afirmou.

Sem embargo, o fiscal destacou que se o salvo-conduto não sair imediatamente, se procederá "a sua detenção (de Zelaya) e a colocá-lo à ordem dos tribunais da República".

No caso de Zelaya regressar ao país depois de sua eventual saída, Rubi apontou que o presidente deposto terá de se apresentar aos tribunais, expondo-se a ser preso.

De acordo com o fiscal,o Tribunal Superior de Contas apresentou novos requerimentos contra Zelaya por pressupostos atos de corrupção, que se somam a vinte acusações contra o presidente deposto em 2009, entre elas abuso de autoridade e traição da pátria.

Zelaya foi tirado do poder em 28 de junho por promover uma consulta popular com a intenção de reformar a Constituição, o que foi declarado ilegal por diversos poderes do Estado. No mesmo dia, o presidente foi substituído por Roberto Micheletti, por decisão do Parlamento.

O presidente deposto afirmou á Efe que o salvo-conduto oferecido por Lobo é um "bom gesto" do governante eleito e deixou entrever que viajará a República Dominicana em 27 de janeiro, depois de quatro meses na embaixada do Brasil e sete deposto do poder.