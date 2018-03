'A vida não é justa', diz McCain sobre queda nas pesquisas

O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, disse nesta quinta-feira, 2, que "a vida não é justa" em resposta a sua queda nas pesquisas eleitorais do país desde o agravamento da crise financeira. O Real Clear Politics, site que mensura a média das sondagens, indica nesta quinta que o democrata Barack Obama conta com uma vantagem de 5,8 pontos. Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Outra pesquisa divulgada na quarta também apontava Obama como vencedor em Ohio, Pensilvânia e Flórida, três dos doze Estados onde se prevêem que sejam fundamentais para as eleições de 4 de novembro. McCain falou nesta quinta sobre os resultados em uma entrevista na emissora Fox. "A vida não é justa", disse entre sorrisos. "Vamos bem... Íamos adiante nas pesquisas e depois caímos, depois subimos, depois caímos. Não podemos nos preocupar com o que acontece no dia-a-dia", continuou. Ainda nesta quinta, uma pesquisa da CBS e do jornal The New York Times indica que o democrata tem nove pontos de vantagem sobre o republicano. "Temos muito trabalho a fazer, sempre me agradou ser o retardatário e creio que estaremos de pé até muito tarde no dia da eleição. Estou muito contente do lugar em que nos encontramos", completou McCain.