Alemão cria boneco de Barack Obama

Um alemão criou um boneco de 36 centímetros do virtual candidato democrata à Presidência americana Barack Obama. Marcel Offerman pôs à venda 999 unidades do boneco, vestido com terno branco e gravata azul clara - traje usado por Obama durante a maior parte da campanha. 45 pedidos já foram feitos desde que o produto começou a ser vendido por US$ 219 nesta segunda-feira, 9. Veja também: Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Foto: Efe