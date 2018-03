Americano cria camisinhas inspiradas em Obama e McCain

Um empresário americano decidiu se divertir com os candidatos à Presidência americana e criou camisinhas inspiradas no democrata Barack Obama e no republicano John McCain. Benjamin Sherman, criador da companhia Practice Safe Policy, disse que a camisinha de Obama traz o slogan "use com sabedoria", enquanto a versão de McCain diz "velha mas não vencida." Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Fotos: AP De acordo com o site da empresa, a do republicano ainda traz a mensagem "testadas na batalha, forte e durável, para aquelas ocasiões quando você precisa mudar de posição". McCain serviu na guerra do Vietnã e foi detido como prisioneiro de guerra. Enquanto a companhia não pode garantir que as camisinhas são 100% efetivas, assegura que "sem usar uma, provavelmente seu futuro pode lhe reservar um Obama-Mama."