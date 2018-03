Ao lado de Hillary, Obama busca o voto das mulheres

O candidato democrata à presidência americana Barack Obama pediu em Nova York nesta quinta-feira, 10, o voto das mulheres da classe operária dos Estados Unidos, ao lado de sua ex-rival pela indicação democrata Hillary Clinton, informou a agência France Presse. Veja também: Obama tem 6 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Mais uma vez, Obama parabenizou Hillary por sua "campanha histórica" na disputa interna do Partido Democrata e admitiu um sentimento de culpa em relação a sua esposa, Michelle, que segundo ele está encarregada da "parte mais difícil" na educação de suas duas filhas. "Estamos trabalhando juntos, e todas as mulheres aqui presentes também estão trabalhando juntas. Não há forma de perder em novembro", disse o candidato democrata, em um ato de arrecadação de fundos em um hotel nova-iorquino, intitulado "Mulheres Por Obama". Segundo a France Presse, o evento contou com a presença de 2,3 mil mulheres. "Hillary e eu podemos ter começado por caminhos diferentes nesta campanha, mas compartilhamos uma experiência em comum, que é romper as barreiras que se mantinham firmas na fundação desse país", declarou o senador democrata. Muitos dos eleitores de Hillary, especialmente as mulheres brancas da classe operária, ainda não superaram sua derrota perante Obama. Mas a ex-primeira-dama americana pediu que as mulheres se unam para garantir que temas mais importantes sejam tratados. "Acredito que nossa dura batalha nas primárias foram boas para o Partido Democrata", afirmou Hillary, na segunda reunião para coletar fundos ao lado do candidato democrata em dois dias. "Barack e eu atraímos mais votos que qualquer outro, e devemos trabalhar nisso", completou.