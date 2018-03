Após críticas, Obama muda discurso sobre divisão de Jerusalém

O candidato democrata à Presidência americana Barack Obama mudou seu discurso sobre Jerusalém nesta quinta-feira, 5, dizendo que palestinos e israelenses devem negociar o futuro da cidade. Na quarta, os líderes palestinos se irritaram com um discurso de Obama, no qual ele dizia que Jerusalém deveria ser a capital indivisível de Israel. Veja também: Irã diz que discurso de Obama é 'inaceitável' Obama busca agora um vice Casal Clinton não perde influência Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Confira a disputa em cada Estado "Bem, obviamente, ficará a cargo das partes negociar essas questões. E Jerusalém será parte das negociações", disse o democrata à rede CNN. Quando perguntado se ele se opõe a alguma divisão de Jerusalém, Obama disse: "Isso será muito difícil de ser executado. Claro que é bom para nós que qualquer um tenha acesso aos extraordinários locais na antiga Jerusalém, mas Israel tem legitimidade para reivindicá-la" Na quarta-feira, Obama disse a um grupo pró-Israel em Washington que, se for eleito presidente em novembro, trabalhará para a paz com o Estado palestino ao lado de Israel. "Jerusalém continuará como a capital israelense, e deve ser indivisível", declarou o democrata. Os Estados Unidos e outros governos não consideram Jerusalém a capital de Israel - a embaixada do país e de outras nações estão em Tel Aviv - e não reconhecem a anexação de Jerusalém Oriental após sua captura em 1967. O atual presidente americano, George W. Bush, apoiou as negociações entre israelenses e palestinos, buscando um acordo de paz antes de deixar a Casa Branca, em janeiro de 2009. Um dos pontos mais polêmicos do acordo é resolver a questão do futuro de Jerusalém.