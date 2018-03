Aumenta ceticismo de eleitor com vice de McCain, diz pesquisa

Um número crescente de eleitores norte-americanos questiona se a candidata republicana à vice-presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin, está preparada para o cargo, de acordo com uma pesquisa de opinião publicada pelo jornal Washington Post nesta quinta-feira, 2. O resultado da pesquisa foi divulgado no momento em que Palin se prepara para enfrentar o democrata Joe Biden no único debate entre candidatos a vice antes das eleições de 4 de novembro. Veja também: EUA tem debate decisivo entre vices Correspondente do 'Estado' fala do debate de vices Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Cerca da metade dos eleitores consultados disseram que não se sentem confortáveis com a idéia de John McCain assumir a Presidência aos 72 anos, e 85% desses eleitores acreditam que Palin não tem a experiência necessária para ser presidente, de acordo com a pesquisa feita pelo Washington Post em parceria com a ABC News. Sessenta por cento dos eleitores consultados disseram que Palin não tem experiência para ser presidente. Na última pesquisa, feita há um mês, 45 por cento tinham dito o mesmo, segundo o Post. Cerca de quatro entre 10 conservadores e protestantes evangélicos brancos, três entre 10 republicanos e um quarto das mulheres republicanas disseram que Palin não tem a experiência necessária. Há um mês, antes dela aparecer numa série de entrevistas à televisão, os eleitores avaliavam Palin tão bem quanto McCain ou o candidato democrata à Presidência, Barack Obama, segundo o jornal. A mudança de opinião sobre Palin se deu em maior grau entre os eleitores independentes, importante grupo eleitoral norte-americano. No começo de setembro, os independentes estavam divididos quanto à experiência de Palin. Agora, a proporção de desconfiados é de 2 para 1, segundo o Post. Um terço dos eleitores independentes agora indica que é menos provável que apóie McCain por causa de Palin. Na pesquisa anterior, 20% disse que faria isto. Ao todo, 51% dos eleitores têm uma visão favorável de Palin; Já Biden é bem visto por 57% dos entrevistados. Quanto ao entendimento sobre questões complexas, Palin está bem atrás de Biden na pesquisa. O candidato democrata a vice-presidente está no sexto mandatos como senador e é chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Cerca de três quartos dos entrevistados disseram que ele entende de questões complexas, contra 46% que disse o mesmo de Palin. Foram consultados 1.070 eleitores registrados, entre quinta e sexta-feira, por telefone. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos.