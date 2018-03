Avião de Obama faz pouso inesperado por problemas mecânicos

O avião no qual viajava o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um pouso inesperado em Saint Louis nesta segunda-feira, 7, depois de passar por um problema técnico durante um vôo entre as cidades de Chicago e Charlotte. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A aterrissagem fora do previsto transcorreu em segurança e foi feita apenas por precaução, afirmou o piloto da aeronave, um MD-80 da companhia aérea Midwest. Laura Brown, porta-voz da agência americana de aviação civil, informou que a aeronave passou por um problema de controle de vôo. De acordo com um comunicado citando o piloto, cuja identidade não foi revelada pela Midwest, houve um problema com o mecanismo que ajuda o avião a manter o ângulo adequado de vôo. Depois de cerca de um hora de vôo, Linda Douglass, porta-voz de Obama, foi até o fundo da aeronave e informou aos jornalistas que acompanhavam o candidato na viagem que havia "um problema menor com o avião" e que uma aterrissagem por precaução seria feita em Saint Louis. O pouso transcorreu sem sobressaltos. O avião, um MD-80, é a aeronave reserva usada por Obama em sua campanha, que tem sido bastante intensa antes da eleição de novembro contra o republicano John McCain. "Foi uma medida de precaução", disse Linda, uma das principais assessoras de Obama.