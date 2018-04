Barack Obama como você nunca viu

Em plena "Super Terça-Feira", a assessoria do candidato Barack Obama divulgou fotos que revelam uma outra face do senador por Ilinóis. Ainda criança, Barack Obama aproveitava o mar. Foto: Reuters Ainda não se sabe o motivo que levou a assessoria a liberar as imagens - que nao contêm data - para a imprensa. Seguro pelos braços de sua mãe, Ann Dunham, Obama sorri. Foto: Reuters Atualmente com 46 anos, Barack Obama pode se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.