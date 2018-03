Barack Obama vira 'Osama' em cédula eleitoral

As cédulas do condado de Rensselaer (NY), enviadas para eleitores que votam pelo correio, trazem erro de grafia que identifica o sobrenome do candidato democrata Barack Obama como "Osama" idêntico ao prenome do terrorista saudita Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda. Veja também: McCain defende Palin em caso de abuso de poder Obama pode ser o primeiro negro na Casa Branca Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Foto: AP