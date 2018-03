Berlim espera 100 mil para discurso de Obama

Mais de 100 mil pessoas são esperadas em Berlim para o único discurso que o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, fará em uma passagem pela Europa. O senador desembarcou na Alemanha nesta quinta-feira, 24, onde se reuniu com a chanceler alemã, Angela Merkel, para discutir o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na guerra do Afeganistão. Veja também: Obama e Merkel discutem guerra e economiaObama tem vantagem de 6 pontos sobre McCain Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Obama chegou à capital alemã em meio aos temores da chanceler de que o senador usasse de forma eleitoreira o Portão de Brandeburgo. Símbolo da Guerra Fria, o mítico Portão de Brandeburgo foi palco somente para discursos dos presidentes americanos Ronald Reagan, em 1987, e Bill Clinton, em 1998. O ato acontecerá às 14h (de Brasília) em frente à Coluna da Vitória, com o Portão de Brandeburgo ao fundo, e com um dispositivo policial de 700 agentes. O discurso, que deve ser centrado nas as relações dos EUA com a Europa, será transmitido ao vivo por várias emissoras alemãs. Merkel e Obama posaram durante vários minutos para as câmeras, mas não deram declarações em público. Depois do encontro, um porta-voz da chanceler alemã disse que ela e Obama mantiveram uma conversa "bastante aberta e abrangente" sobre uma série de questões de política externa. Ulrich Wilheim, o porta-voz de Merkel, disse que os dois conversaram sobre Irã, Afeganistão, Paquistão e o processo de paz entre israelenses e palestinos. Ainda de acordo com o porta-voz alemão, Obama e Merkel discutiram a parceria econômica transatlântica, questões energéticas e climáticas, a situação da economia mundial e a cooperação internacional para a busca por "soluções de questões importantes para o mundo". Wilhelm disse que Merkel e Obama enfatizaram "a grande importância das relações próximas e amistosas entre Alemanha e Estados Unidos" e que a conversa transcorreu numa "atmosfera muito boa". Depois das diferenças entre os EUA e Alemanha sobre a invasão do Iraque, durante o governo de Gerhard Schroeder, Merkel, que cresceu na antiga Alemanha Oriental (República Democrática da Alemanha), tem trabalhado para melhorar as relações e é uma das aliadas mais próximas do presidente George W. Bush. Berlim é a primeira escala da fase européia de um tour que já levou Obama ao Afeganistão, ao Iraque, a Israel e à Jordânia. Depois da Alemanha, o senador americano deverá visitar a França e ao Reino Unido. Um dos objetivos do tour de Obama pelo mundo - ele viaja oficialmente na condição de senador - é reforçar suas credenciais em política externa em um momento no qual participa da campanha pela presidência dos EUA tendo como oponente o republicano John McCain. Tanto Obama como McCain afirmaram que a Europa deve aumentar os seus esforços no conflitos iraquiano e afegão, mas Merkel disse na quarta-feira que dirá a Obama que existem limites no que a Alemanha pode fazer. Nos 45 minutos previstos para sua fala, Obama pedirá à Europa que aceite mais responsabilidades na preservação da segurança global, segundo antecipou um assessor dele à Reuters. No domingo, em Cabul, Obama afirmou que a situação do Afeganistão é precária e urgente. Seu rival John McCain também já cobrou mais empenho dos europeus por lá, mas Merkel afirma que há limites ao envolvimento da Alemanha, que neste ano planeja enviar mil soldados adicionais ao Afeganistão. AP Oriente Médio Obama concluiu nesta quinta-feira a etapa israelense de seu giro para provar que possui credibilidade em política externa com uma inesperada visita ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Vestindo um solidéu judeu, o senador colocou uma prece escrita por ele mesmo no muro e abaixou sua cabeça enquanto um rabino leu um salmo que pedia paz na cidade santa. Um dos fiéis gritou "Obama, Jerusalém não está à venda" e "Jerusalém é nossa terra", enquanto o senador por Illinois estava perto do muro, uma relíquia do antigo templo judeu destruído durante o domínio romando, há quase 2 mil anos. De olho no influente eleitorado judeu americano, o senador Obama, reuniu-se na quarta com líderes palestinos e israelenses e reiterou que, se eleito, manterá a "relação especial" entre Washington e Israel. "Estou aqui para reafirmar a relação especial entre Israel e os EUA. Meu compromisso segue sendo a segurança de Israel. Minha esperança é poder servir como parceiro para trazer uma paz mais duradoura para a região", disse Obama ao presidente israelense, Shimon Peres. Obama foi a Ramallah, na Cisjordânia, de carro, cruzando dois postos de inspeção no caminho. Obama e Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, posaram para fotos diante da bandeira palestina e de retratos do líder palestino Yasser Arafat, que morreu em 2004. Os dois falaram calmamente por alguns minutos antes de iniciar uma conversa a portas fechadas. À tarde, Obama foi à cidade de Sderot, próxima da Faixa de Gaza, que é alvo constante de foguetes palestinos. "Estou aqui para dizer, como americano e amigo dos israelenses, que estamos com o povo de Sderot", disse Obama. Do presidente israelense, Obama ouviu que seu maior desejo era ver eleito um "bom presidente dos Estados Unidos". Quando caminhava ao lado de Peres, pouco antes da reunião particular entre os dois, Obama voltou a assegurar seu compromisso com Israel. "O senhor é uma pessoa que sabe mais do que eu jamais saberei sobre essas questões (que envolvem Israel) e, por isso, espero obter o melhor de sua percepção e sua sabedoria", disse o candidato democrata. (Com The New York Times) Matéria atualizada às 10 horas.