Berlusconi torce por McCain para não ser o mais velho no G8

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, declarou nesta quinta-feira, 12, quer que o candidato republicano, John McCain, ganhe as eleições nos Estados Unidos em novembro porque não quer ser o governante mais velho nas reuniões do Grupo dos Oito (G8). Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Suponho que posso expressar minha preferência pessoal, o candidato republicano", afirmou, ao ser perguntado sobre seu candidato favorito para as eleições do dia 4 de novembro em entrevista coletiva junto ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, com quem se reuniu nesta quinta em Roma. Mas, conforme deixou claro, a afinidade ideológica não tem nada a ver. "São razões puramente egoístas, porque assim não serei o governante mais velho nas reuniões do G8", o grupo de nações mais desenvolvidas do mundo e a Rússia. Berlusconi tem 71 anos, a mesma do candidato republicano, mas como ele mesmo se encarregou de destacar na entrevista coletiva, McCain é mais velho um mês.