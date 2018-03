Boneco de Palin enforcado para halloween faz sucesso nos EUA

Um boneco enforcado com a aparência da candidata republicana à vice-presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin, se tornou nesta segunda-feira, 27, alvo de polêmica e atração turística no bairro de West Hollywood em Los Angeles. A figura, vestida de vermelho, com cabelo castanho e óculos, foi pendurada do telhado de uma casa de cuja chaminé sai outro boneco com o aspecto de John McCain, candidato republicano à Casa Branca, que parece estar sendo queimado vivo. Veja também: Enquete: Você votaria em McCain ou Obama? Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Foto: Reuters A cena foi idealizada pelos moradores da casa como parte da decoração da popular festa de Dia das Bruxas realizada neste fim de semana nos EUA, e na qual muitos americanos exibem em suas casas imagens de terror. "Deveria ser visto como arte e dentro do contexto do Halloween, que é tempo para assustar, para ser horrível, em outra época do ano seria inaceitável", explicou Chad Michael Morisette, proprietário do imóvel, a um canal de televisão local. Apesar de as autoridades terem considerado que Morisette estava amparado pelo direito à liberdade de expressão, alguns vizinhos já mostraram seu mal-estar por considerar que a encenação ia além do admissível para as festas de Halloween. O enforcamento de uma falsa Palin, por outro lado, se transformou em atração turística. "Vemos que as pessoas param e tiram fotografias", disse Morisette, que admitiu que não penduraria a figura do candidato democrata à Presidência, Barack Obama. "Sabemos que se fizermos isso com Barack Obama, as pessoas teriam atirado coisas em nossas janelas, uma imagem de um homem negro enforcado é muito mais intensa que a de uma mulher branca, do ponto de vista da história de nosso país", assegurou Morisette.