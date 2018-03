Brown e Obama se reúnem para discutir cenário internacional

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, e o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, se reúnem neste sábado em Downing Street para discutir assuntos do atual cenário internacional, como o Irã, o Oriente Médio e a crise mundial pelo encarecimento dos alimentos. Veja também: Irã não deve esperar próximo presidente para agir, diz Obama Jornal mostra nota que Obama deixou no Muro das Lamentações Obama atrai milhares em discurso na Alemanha Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Imagens da viagem de Obama Obama, que aterrissou na sexta-feira à noite em Londres após uma viagem a Paris, chegou às 5 horas (de Brasília) à residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, onde era esperado por vários jornalistas. Antes de se reunir com o chefe do governo, com quem deve discutir a disputa nuclear com o Irã, o processo de paz entre Israel e os palestinos e a mudança climática, Obama recebeu em seu hotel em Londres o ex-primeiro-ministro Tony Blair, atual enviado do "Quarteto de Madri" para o Oriente Médio, com quem conversou por cerca de uma hora. Depois de sua reunião com Brown, Obama deve visitar o Parlamento britânico para se encontrar com David Cameron, líder do Partido Conservador, o principal da oposição. Tanto Brown como Cameron receberam em março o rival de Obama nas presidenciais de novembro nos EUA, o senador John McCain, que visitou o Reino Unido quando o democrata ainda estava imerso nas primárias de seu partido. Para respeitar o protocolo estabelecido nessa ocasião, não está previsto que nesta sábado haja entrevistas conjuntas ao término das reuniões. Londres é a última etapa de um giro internacional que já passou por Paris e Berlim, na Europa, e Iraque, Afeganistão, Jordânia, Israel e o território palestino da Cisjordânia, no Oriente Médio.