Bush pede 'esforço final' a republicanos para eleger McCain

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visitou nesta terça-feira, 28, a sede nacional do Partido Republicano para pedir a seus membros que façam um esforço final a favor do candidato à Casa Branca John McCain. A visita, que durou cerca de 20 minutos, foi discreta e a presença da imprensa não foi autorizada. Segundo explicaram representantes da Casa Branca, Bush se dirigiu a cerca de 200 funcionários republicanos, entre eles participantes das campanhas eleitorais para o Congresso. O porta-voz da Casa Branca Scott Stanzel declarou que, em seu discurso, Bush pediu a esses funcionários "que trabalhem duro em prol de McCain e que sigam reforçando que os eleitores vão às urnas até que se tenha depositado o último voto na próxima semana." "Ele também aproveitou a oportunidade para agradecer os esforços do pessoal nesta campanha e seu apoio a ele mesmo durante os últimos oito anos", afirmou Stanzel. Bush conta com uma popularidade muito baixa, em torno de 25% do eleitorado, e a campanha de McCain, atrás do candidato democrata, Barack Obama, nas pesquisas, tratou de se distanciar da imagem do presidente. A porta-voz da Casa Branca Dana Perino explicou que a visita desta terça à sede republicana tinha como objeto motivar os funcionários na última semana antes das eleições, "a mais importante em uma campanha."