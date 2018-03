Campanha de Obama arrecada US$ 30 milhões em junho

A equipe de campanha do candidato democrata para as eleições presidenciais de novembro, Barack Obama, arrecadou cerca de US$ 30 milhões em junho, segundo afirmou a edição desta sexta-feira, 11, do jornal americano Wall Street Journal. A cifra estaria bem abaixo dos "saudáveis" US$ 50 milhões esperados. Veja também: 'Não sou o favorito e tenho trabalho a fazer', diz McCain Obama diz que não está indo para o centro Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Fontes da equipe do senador aceitaram que o montante arrecadado neste mês é "pouco impactante". O jornal enfatizou entre as principais razões da desaceleração da até agora "imponente máquina" de arrecadação de fundos de Obama está a centralização da campanha no senador, que supostamente desapontou muitos de seus contribuintes de base, aqueles que investem quantias pequenas pela internet. Obama provavelmente também é sofre impacto dos partidários de sua ex-adversária nas primárias, a ex-primeira-dama Hillary Clinton, de investir agora em Obama. Segundo o Wall Street Journal, Obama espera conseguir cerca de US$ 300 milhões com seu próprio esforço e outros US$ 180 milhões do Partido Democrata para enfrentar o republicano John McCain. O candidato republicano anunciou na quinta-feira que sua campanha conseguiu cerca de US$ 22 milhões em junho.