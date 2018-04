Campanha de Obama atinge a marca de 1 milhão de doadores

O blog oficial do pré-candidato democrata Barack Obama informou nesta quarta-feira, 27, que sua campanha já conseguiu arrecadar 1 milhão de doadores. "Nós oficialmente atingimos a marca, um feito notável que ninguém achava que poderia acontecer", noticiava a página. Veja também: McCain e Obama aparecem empatados Equilíbrio em debate marca derrota de Hillary Obama tem mais chances de derrotar McCain Foto de Obama com trajes somalis esquenta disputa democrata Ex-amante leiloará conversas com Clinton Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Segundo informações do jornal The New York Times, o número foi possível graças ao apoio de jovens e doadores da classe média, a maioria contribuindo com pequenas quantias. Por volta das 12h45 desta quarta-feira, 27, um enorme contador no site já indicava a superação da marca, com mais 3 mil doações, em números atualizados. Do outro lado da disputa, Hillary Clinton não afirma ter recebido tantas doações, mas diz ter completado metade de sua meta de 1,5 milhão de ligações telefônicas aos eleitores nesta semana. Na semana passada, Hillary enviou e-mails a sua equipe de campanha agradecendo por um milhão de chamadas realizadas neste mês, e pediu por outro 1,5 milhão de ligações. "Sigam meu conselho: não hão lugar mais excitante para estar agora do que numa campanha eleitoral", dizia a senadora nas mensagens. De acordo com o blog de Obama, o candidato também irá adotar a estratégia - 400 mil ligações a eleitores já foram feitas. Sua meta é chegar em 1 milhão até 4 de março, data das próximas eleições primárias.