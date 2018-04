Candidatos à presidência se preparam para a 'Superterça'

Os principais pré-candidatos à eleição presidencial de novembro nos EUA fizeram campanha neste domingo, 3, apesar de as atenções da maioria dos norte-americanos estarem voltadas para o Superbowl, a final do campeonato de futebol americano, cuja transmissão pela televisão deveria atrair 94 milhões de telespectadores. O foco dos políticos está na "superterça-feira", na qual mais de 20 Estados realizarão eleições primárias para eleger os delegados às convenções nacionais de dois partidos. Entenda as eleições nos EUA Entre os pré-candidatos do Partido Republicano, do presidente George W. Bush, a mais recente pesquisa Gallup indica que o senador John McCain (Arizona) lidera com 44% das preferências, seguido pelo ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, com 24%, e pelo ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, com 16%. Entre os pré-candidatos do partido Democrata, a senadora por Nova York e ex-primeira-dama Hillary Clinton aparecia na liderança com 48%, seguida pelo senador por Illinois Barack Obama, com 41%; uma semana atrás, a vantagem de Hillary era bem maior, da ordem de 15 pontos porcentuais. Campanhas Neste domingo, McCain fez campanha em Connecticut, na Nova Inglaterra; ele planeja fazer um comício em Massachusetts, considerado um reduto eleitoral de Romney, seu principal concorrente no Partido Republicano. Romney, que venceu a primária do sábado no Maine, fez campanha na manhã deste domingo em Illinois e depois dirigiu-se ao Missouri, para uma "festa do Superbowl". Hillary Clinton compareceu a uma missa na manhã deste domingo em St. Louis (Missouri) e faria comícios no mesmo Estado e em Minnesota (onde o rival Obama havia feito campanha no sábado), enquanto seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, fazia campanha na Califórnia. A mulher de Obama, Michelle, participou neste domingo de um comício em Los Angeles, também na Califórnia, acompanhada por celebridades que apóiam a candidatura de seu marido, entre elas a apresentadora de televisão Oprah Winfrey e Ceroline Kennedy, filha do presidente assassinado John F. Kennedy. Obama participou de um comício na manhã deste domingo em Delaware e depois seguiu para sua casa, em Chicago (Illinois), onde assistiria ao Superbowl pela televisão. Hillary lidera na Califórnia Na Califórnia, o mais populoso dos 50 Estados norte-americanos, a mais recente pesquisa da Field Research entre os eleitores democratas indica empate estatístico entre os principais candidatos: Hillary com 36%, Obama com 34% e 18% indecisos. Nas primárias da "Superterça" estarão em jogo 1.681 delegados para a convenção nacional do Partido Democrata e 1.023 delegados para a convenção do Partido Republicano. Nas primárias realizadas até agora entre os democratas, Hillary obteve 261 delegados comprometidos com sua candidatura e Obama elegeu 190; entre os republicanos, McCain já garantiu 93 delegados, Romney elegeu 77 e Huckabee obteve o compromisso de 40.