Trump ordenou retaliação à Síria

O governo do presidente americano Donald Trump lançou nesta quinta-feira, 6, o ataque militar contra um alvo do governo sírio em retaliação pelo ataque com armas químicas contra civis no início da semana. Por ordem de Trump, navios de guerra dos EUA lançaram entre 50 a 60 mísseis de cruzeiro Tomahawk em uma base aérea do governo sírio, onde os aviões de combate que perpetraram os ataques químicos estavam localizados, disseram autoridades dos EUA ouvidas pela rede de TV americana CNN.

“Bashar al-Assad enganou os desamparados”, disse o presidente norte-americano. “Não há dúvida de que a Síria usou armas químicas proibidas ... e ignorou a insistência do Conselho de Segurança da ONU”, disse ele aos jornalistas que cobriam um jantar entre as comitivas dos EUA e da China, na Flórida. “A crise dos refugiados continua a se aprofundar e a região continua a se desestabilizar”.

Um oficial de defesa dos EUA disse que o ataque foi direcionado para alvos específicos – pista para pousos e decolagens, aviões e postos de combustível. Os mísseis foram lançados a partir de navios de guerra no Mediterrâneo Oriental. Os ataques acabaram “até que outra decisão seja tomada”, disse o funcionário ouvido pela CNN.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ofensiva é a primeira ação militar direta que os EUA tomaram contra a liderança do presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra civil que já dura seis anos no país e representa uma escalada substancial da campanha militar dos EUA na região, o que poderia ser interpretado pelo governo sírio como um ato de guerra.

Os EUA começaram a lançar ataques aéreos na Síria em setembro de 2014 sob a presidência de Barack Obama, como parte de sua campanha de coalizão contra o Exército Islâmico, mas até então apenas havia se dirigido ao grupo terrorista e não às forças do governo sírio.

Trump reuniu-se com sua equipe de segurança nacional antes do jantar com o presidente chinês, Xi Jinping, em Mar-a-Lago, na Flórida, onde decidiu ordenar a maior ação militar de sua presidência. O secretário de Defesa, James Mattis, está atualizando Trump sobre os ataques com mísseis na Síria após o jantar com Xi, de acordo com uma autoridade norte-americana ouvida pela CNN. Mattis, o secretário de Estado Rex Tillerson e o conselheiro de segurança nacional Trump, o general H. McMaster, estavam com Trump. O vice-presidente Mike Pence permaneceu em Washington, onde retornou à Casa Branca depois do jantar.

A ordem de Trump de atacar os alvos do governo sírio veio um dia depois que ele disse que os ataques químicos – cujos efeitos terríveis foram transmitidos em todo o mundo. “Quando você mata crianças inocentes – bebês inocentes, bebês pequenos – com um gás químico que é tão letal, as pessoas ficaram chocadas ao ouvir o que era o gás, que atravessa muitas linhas além de uma linha vermelha, muitas linhas”, disse Trump.

A decisão de Trump de lançar os ataques, a ação militar mais significativa de sua presidência, ocorreu quase quatro anos depois que os EUA concluíram pela primeira vez que as forças sírias usaram armas químicas na Síria. O governo de Barack Obama concluiu que a Síria havia violado a “linha vermelha” que os EUA haviam estabelecido um ano antes na discussão sobre o uso de armas químicas, mas decidiu finalmente contra a ação militar contra a Síria em favor de um acordo russo para libertar o estoque de armas químicas do país.

A guerra civil de seis anos da Síria custou a vida de pelo menos 400 mil pessoas, de acordo com uma estimativa das Nações Unidas divulgada há um ano. Mais de 5 milhões de sírios fugiram do país.