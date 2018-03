Com dalai-lama, McCain pede a libertação de presos tibetanos

O candidato republicano à Presidência americana John McCain teve um encontro de cerca de 45 minutos com o dalai-lama, líder espiritual tibetano, em Aspen, no Colorado. O senador pediu que a China liberte os prisioneiros da recente revolta tibetana, dizendo que os Jogos Olímpicos de Beijing em agosto serão uma boa oportunidade para o país mostrar que reconhece os direitos humanos. Veja também: McCain defende Nuremberg para Bin Laden Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Peço que o governo chinês liberte os presos políticos tibetanos, que desapareceram desde os protestos de março, e se engaje num diálogo significativo para a genuína autonomia do Tibete", declarou McCain. O dalai-lama elogiou o republicano por sua preocupação, mas ressaltou que não endossava sua campanha à Casa Branca. McCain deve passar o fim de semana no Arizona, onde participará de programas televisivos no domingo. Nesta sexta-feira, o senador criticou duramente as avaliações de seu rival democrata Barack Obama sobre a guerra do Iraque e sua capacidade para ser o comandante-chefe das forças americanas. Em discurso a veteranos de guerra no estratégico Estado do Colorado, McCain disse que o fato de ter apoiado o envio de reforços ao Iraque no ano passado - ao contrário do democrata - mostra que está mais preparado para comandar as forças militares. "O senador Obama e eu enfrentamos uma decisão que equivaleu a um teste em tempo real para um futuro comandante-chefe", disse McCain. "A América passou no teste. Penso que minha avaliação passou no teste, e acredito que a do senador Obama foi reprovada." O candidato republicano, veterano da guerra do Vietnã, acusou o senador democrata de usar as votações no Senado para tentar impedir a estratégia militar dos EUA, sempre prevendo a derrota militar. "Quando seus esforços fracassaram, ele continuou a prever o fracasso das nossas tropas. Enquanto nossos soldados se preparavam para entrar em aldeias e bairros de Bagdá, o senador Obama previa que seus esforços iriam tornar a violência sectária no Iraque pior ao invés de melhor", completou McCain. A opinião pública norte-americana em geral está descontente com a guerra do Iraque, mas seus adversários sempre rejeitam qualquer insinuação de que estão contra os compatriotas na linha de combate. Em nota, a campanha de Obama respondeu que os dois candidatos "podem divergir a respeito da nossa estratégia no Iraque, mas estão unidos no seu apoio às nossas bravas tropas e no desejo de proteger esta nação." "A constante insinuação do senador McCain em contrário não é digna da campanha que ele prometeu realizar ou da magnitude dos desafios que a nação enfrenta", acrescenta o comunicado da campanha do candidato democrata. Nuremberg Ainda nesta sexta, McCain disse em entrevista à rede CNN que poderia considerar levar Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda, a um julgamento no estilo do tribunal internacional de Nuremberg. Para ele, esses julgamentos são exemplos de um modelo que pode ser adotado. "Eu não acho que teremos nenhuma dificuldade em planejar um mecanismo internacional para que a justiça seja feita", avaliou. O republicano não quis comentar se apoiaria um ataque israelense ao Irã, mas assegurou que "os Estados Unidos estão comprometidos em garantir que nunca haverá um segundo holocausto. Isso será o que farei como presidente", completou. McCain criticou novamente Obama, dizendo que o democrata preferiria "perder uma guerra para ganhar uma campanha política", de acordo com a CNN.