Com Obama em Berlim, McCain almoça em restaurante alemão

Enquanto seu rival Barack Obama fez o maior comício de sua campanha em Berlim, na Alemanha, o candidato republicano à Casa Branca, John McCain, teve sua própria experiência alemã nesta quinta-feira, 24: ele almoçou em um restaurante especializado em culinária germânica no Estado de Ohio. "Eu ficaria feliz em discursar na Alemanha, mas prefiro fazê-lo como presidente dos Estados Unidos", disse McCain depois de almoçar em um restaurante em uma comunidade alemã da cidade de Columbus. Enquanto McCain falava com os repórteres, pouco antes do discurso de Obama em Berlim, Alemanha, o Comitê Nacional Republicano transmitia anúncios contra o candidato democrata na cidade de Berlim, Pensilvânia, e em outras cidades que levam o nome da capital alemã nos Estados de Wisconsin e New Hampshire. Com o giro internacional de Obama no foco da mídia americana esta semana, a campanha de McCain fez de tudo para tentar ofuscar o democrata. Nesta quinta-feira, o republicano deve se encontrar com o ciclista Lance Armstrong e amanhã com o dalai-lama em Aspen, Colorado. McCain também reiterou sua declaração de que "Obama está mais preocupado em vencer as eleições que a Guerra no Iraque" Ohio é um dos principais 'swing states' ( Estados que tradicionalmente não pendem nem para os democratas nem para os republicanos). Em 2004, o presidente George W. Bush venceu o democrata John Kerry no Estado por uma pequena margem de votos.