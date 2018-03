Comercial de McCain compara Obama a Britney e Paris Hilton

"Ele é a maior celebridade do mundo, mas está pronto para liderar?", pergunta a nova propaganda do candidato republicano à Casa Branca, John McCain, comparando seu rival democrata Barack Obama às popstars Britney Spears e Paris Hilton. O comercial, que mescla imagens do discurso do democrata em Berlim com cenas de Britney e Paris entre os paparazzi, sugere ainda que, como presidente, Obama aumentaria os impostos. Veja também: Assista ao vídeo Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Com o preço da gasolina subindo, Obama diz não à exploração em alto-mar, e afirma que aumentará as taxas de eletricidade", continua a locutora na propaganda. "Mais impostos, mais petróleo estrangeiro, esse é o real Obama", acrescenta. De acordo com a rede CNN, respondendo ao comercial o porta-voz do senador democrata Tommy Vietor disse que enquanto os meios de comunicação dos EUA criticam McCain por "ataques falsos ou negativos, ele lança outro, ou, como alguns podem dizer, 'oops! ele fez isso de novo'", fazendo referência a canção Oops! I Did It Again, um dos maiores sucessos de Britney Spears. McCain, que acusa o democrata de inexperiência em política externa, tem intensificado os ataques contra o rival em propagandas televisivas. Recentemente, um comercial da sua campanha dizia que a mídia "amava Obama", mostrando imagens de jornalistas falando sobre o candidato com o clássico Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli, de fundo.