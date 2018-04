Contra previsões, Mike Huckabee vence prévias no Kansas

O ex-governador do Arkansas Mike Huckabee venceu neste sábado, 9, o "caucus" republicano no Estado do Kansas, nas prévias eleitorais norte-americanas. O senador John McCain, favorito a se tornar o candidato republicano à presidência, aparece em segundo lugar, seguido pelo deputado Ron Paul. Veja também: Bush entra na disputa com pior aprovação Conheça a trajetória dos candidatos Especial eleições americanas Cobertura completa das eleições nos EUA Hillary e Obama buscam favoritismo democrata em três prévias Huckabee assegurou que não desistirá da candidatura e rechaçou insinuações de que McCain é o candidato inevitável. "Não sou formado em matemática", disse o pastor da igreja batista na Conferência de Ação Política Conservadora, neste sábado, em Washington. "Sou graduado em milagres e acredito neles." O ex-governador do Arkansas se encontra em um distante segundo lugar na corrida presidencial republicana. Ele tem 198 delegados, contra 719 de McCain. Para ser escolhido candidato do partido nas eleições presidenciais, são necessários 1.191 delegados.