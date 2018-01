Três pessoas morrem em tiroteio no Colorado, nos EUA

THORNTON - Investigações policiais na cidade de Thornton, no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, continuam, nesta quinta-feira, 2. Três pessoas morreram em um tiroteio na noite de quarta-feira, 1º. Segundo a polícia local, o atirador conseguiu atingir várias pessoas, sendo apenas um deles transferido para um hospital, onde não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

O caso aconteceu em uma loja da rede de supermercados Walmart, cujas circunstâncias e envolvidos ainda não foram informados pelos policiais. Um porta-voz da corporação, Victor Avila, disse que um homem entrou "indiferentemente" no estabelecimento e disparou contra um grupo de pessoas e logo fugiu dentro de um carro.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de novembro de 2017

A confirmação pela polícia demorou a ser feita. No Twitter, a informação foi dada por volta das 18h30 no horário local (22h30 em Brasília), depois de 90 minutos do início do tiroteio. O departamento de polícia do município ordenou que as pessoas mantivessem distância da área. Cerca de uma hora depois, após o final do tiroteio, testemunhas que estavam na região afirmaram ter ouvido os disparos.

Um cliente que estava no local, Aaron Stephens, disse à agência de notícias Reuters que ouviu o barulho enquanto estava no caixa de auto-atendimento pagando por produtos da sessão de doce. Ele, que não viu de onde vinham os tiros, contou que tanto clientes quanto funcionários começaram a gritar. Outra testemunha contou ter ouvido pelo menos 30 disparos.

"Este é um ato muito hediondo", disse Avila. "Ainda não sabemos o motivo da ação". Até o momento ninguém foi preso. /AFP e REUTERS