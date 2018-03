Eleitor prefere convidar Obama para churrasco, diz pesquisa

Os americanos preferem fazer um churrasco com Barack Obama do que com John McCain, segundo revelou uma pesquisa divulgada pela Associated Press - Yahoo News nesta quarta-feira, 2. Enquanto os eleitores decidem em quem votarão para presidente, 52% afirmaram que optariam por Obama ao invés de McCain para um churrasco de verão, escolhido como companhia por 45%. Veja também: McCain elogia combate de Uribe ao terrorismo Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Os homens estão divididos sobre qual candidato à Presidência convidar, mas a vantagem de Obama sobre as mulheres consultadas é de 11 pontos. Os brancos e idosos preferem McCain, enquanto as minorias optam por Obama, que ainda é mais popular entre jovens. Três quartos dos eleitores democratas convidariam Obama, e o mesmo número convidaria McCain. Os independentes estão divididos pela metade entre os dois candidatos. Além disso, uma em cada seis pessoas que votariam em McCain prefeririam Obama para a refeição, enquanto um em cada 20 simpatizantes do democrata convidariam o republicano. Receber Obama para um churrasco seria um programa mais familiar, enquanto convidar McCain "seria mais como uma festa de aposentados do que algo divertido", disse Wesley Welbourne, um engenheiro de 38 anos que vive em Washington. A pesquisa ouviu 1.759 adultos e foi feita pela internet, entre 13 e 23 de junho. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais.