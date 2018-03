Entenda como são feitos os debates nas eleições americanas

A importância dos debates na política americana é conhecida desde o famoso encontro entre John Kennedy e Richard Nixon, em 1960, quando o democrata venceu o republicano. Com a barba por fazer e mau vestido, o adversário de JFK não causou uma boa impressão na televisão e perdeu o debate. O confronto desta noite entre Barack Obama e John McCain é mais um capítulo desta história. Veja também: Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Desde a eleição de 1988, os debates presidenciais são de responsabilidade da Comissão de Debates Presidenciais (CPD na sigla em inglês). Também desde esta data as discussões são travadas em universidades, locais amplos e de fácil acesso ao público. A Washington University, que fica em Saint Louis, no Missouri, pode ser chamada de capital americana do debate. Ela já sediou três debates presidenciais, em 1992, 2000 e 2004 e o encontro deste ano entre os candidatos a vice, Sarah Palin e Joe Biden. Obama e McCain se enfrentarão pela terceira vez em um formato diferente. As regras e os locais para os quatro debates deste ciclo eleitoral foram acertadas em novembro de 2007. Os mediadores foram conhecidos em maio deste ano. Obama e McCain aceitaram as regras dos debates no último dia 17 de setembro. No primeiro debate, os candidatos ficaram frente a frente em um púlpito. O segundo, chamado de 'Town Hall debate', ou 'debate da prefeitura', trouxe os adversários caminhando livremente em uma arena, onde eleitores indecisos lhes faziam perguntas. Esta noite sentarão frente a frente em uma mesa. No total foram realizados debates em dez eleições, desde 1960. De 1976 até hoje eles são realizados ininterruptamente. O primeiro debate eleitoral da história dos EUA aconteceu em 1858, entre os candidatos ao Senado estadual de Illinois, Abraham Lincoln e Stephen Douglas. Eles discutiram por três horas, sem mediador, em uma série de seis debates em condados do Estado. O site da CPD disponibiliza vídeos ou transcrições dos debates desde 1960 e até uma encenação do encontro entre Lincoln e Douglas. Veja em http://www.debates.org.