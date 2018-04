Ex-pré-candidato à Casa Branca deve anunciar apoio a Obama

O ex-aspirante democrata à Presidência dos Estados Unidos Chris Dodd vai manifestar nesta terça-feira, 26, apoio à candidatura de Barack Obama, informou uma fonte próxima à campanha de Obama. Veja também: Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Senador pelo Estado de Connecticut, Dodd desistiu no começo de janeiro da disputa pela indicação dos democratas, depois de obter a sexta colocação no caucus (assembléia de eleitores) de Iowa, a primeira prévia do partido. Obama disputa agora a nomeação do Partido Democrata com a ex-primeira-dama Hillary Clinton. Dodd era provavelmente um dos pré-candidatos democratas mais experientes, por ter integrado o Congresso por mais de 25 anos e presidido importantes comissões. Porém, o senador não conseguiu subir na preferência do eleitorado, com pesquisas indicando que os norte-americanos buscam mudanças.