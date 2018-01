Exército dos EUA busca equipe que caiu em helicóptero no Pacífico

HONOLULU – Cinco militares que estavam a bordo de um helicóptero Black Hawk são procurados por mergulhadores do Exército dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Nenhum sinal de vida foi encontrado desde o desaparecimento da aeronave próximo ao Estado do Havaí, na noite da última terça-feira, 15. As Forças Armadas divulgaram neste sábado, 19, que o grupo tinha coletes salva-vidas e tanques de oxigênio para respiração subaquática.

Os soldados treinados para trabalhar nos Black Hawks passam por treinamento para pouso na água e sobrevivência antes de ser encaminhados ao Havaí, segundo informou o porta-voz da 25ª Divisão de Infantaria, Sargento Peter Mayes. As equipes simulam estar a bordo de um helicóptero que cai no oceano e aprendem como se salvar, de acordo com o comunicado.

Mayes também afirmou que não havia bote salva-vidas na aeronave porque os “procedimentos de operação” só exigem botes quando há passageiros não treinados pelas Forças Armadas ou se os coletes salva-vidas são insuficientes para o número de ocupantes. Oficiais passaram os últimos dias vasculhando destroços do helicóptero na região onde foi registrado o acidente, a oeste da cidade de Oahu.

Bombeiros encontraram supostos pedaços da fuselagem e um capacete próximos ao local. A Guarda Costeira relatou que mais destroços ainda estão sendo localizados. A recuperação de pequenos pedaços indica que Black Hawk atingiu a água descontroladamente, segundo a Marinha norte-americana. Isso indica que há pequena probabilidade de encontrar sobreviventes. / AP