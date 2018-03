Explosão de pacote suspeito deixa feridos em Austin, Texas

Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas na explosão de um pacote suspeito em uma área residencial de Austin, Texas, nos Estados Unidos, na noite de domingo, 18.

A polícia investiga se o incidente teria relação com outras três explosões ocorridas este mês, que mataram um estudante de 17 anos e um trabalhador da construção civil de 39 anos, e feriu seriamente uma idosa de 75 anos, segundo noticiou o Washington Post na última semana. Os policiais disseram que os três casos anteriores provavelmente estavam relacionados e envolveram pacotes que não foram enviados ou entregues por transportadora privada, mas foram apenas deixados durante a noite de porta em porta.

Na explosão ocorrida neste domingo, dois homens de aproximadamente 20 anos ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Segundo as autoridades, eles não correm risco de morte.

"Devido a escuridão, nós realmente não tivemos a oportunidade de realmente observar o local da explosão para determinar o que aconteceu", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley, em uma entrevista coletiva. Ele informou também que uma mochila suspeita está sendo averiguada em uma região próxima ao local da explosão.

O incidente acontece justo no mesmo dia em que as autoridades aumentaram para US$ 115 mil a recompensa para quem oferecer informações úteis para resolver essa série de casos.

O nervosismo também chegou ao festival cultural South by South West (SXSW), que aconteceu nos últimos dias em Austin, quando uma ameaça de bomba levou ao cancelamento de vários eventos na noite de sábado em uma casa de espetáculos na cidade.

Nesse caso, a polícia local conseguiu deter o suspeito, um jovem de 26 anos que foi colocado à disposição da Justiça horas mais tarde, acusado de um crime grave por ameaça terrorista.

No entanto, em relação aos pacotes explosivos, acredita-se que todos os casos têm um mesmo autor, mas o departamento de polícia local e o FBI, a polícia federal de investigação, continuam sem esclarecer os motivos e os responsáveis.

Mais de 500 agentes, incluindo do FBI e de outras agências federais, estão envolvidos nas investigações e já realizaram mais de 230 interrogatórios.

Os agentes de segurança recomendam a todas as pessoas que não abram nem manipulem correspondências que não são esperadas e da qual desconheçam o remetente.

* com agências internacionais