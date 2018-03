Explosões de mochilas matam dois e ferem três em Austin, no Texas

AUSTIN - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após seram vítimas de explosões de mochilas em Austin, no Texas. Ao todos foram três episódios, tendo todos acontecido neste mês de março, enquanto a cidade sedia o South by South West (SXSW), a maior feira internacional de economia criativa e entretenimento. Ainda em investigação, a suspeita é de que os ataques estejam relacionados e sejam manifestações de racismo e xenofobia.

Duas das explosões aconteceram nesta segunda, 12, em locais próximos na cidade. Segundo o jornal The New York Times, a polícia acredita que elas estejam relacionadas a uma outra que aconteceu no último dia 2. Até onde se sabe os casos se repetem: mochilas são deixadas na porta das casas e ao serem recolhidas pelos moradores os objetos explodem e ferem quem está próximo. A polícia investida se há relação entre os "alvos".

A explosão do dia 2 atingiu Stephan House, de 39 anos, negro. Nesta segunda, por volta das 6h30 (horário local), um ataque matou um garoto de 17 anos e feriu uma mulher - ambos negros. Já em outra explosão registrada e atendida pela polícia próximo das 12 horas, uma senhora de 75 anos e de origem hispânica ficou ferida e está em estado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A recomendação geral é que ninguém encoste em mochilhas desconhecidas ou "inesperadas". "Ligue para o 911", recomendou o oficial Brian Manley caso alguém veja objetos suspeitos. Oficiais do FBI e do ATF, além do Departamento de Polícia de Austin estão atuando nas investigações.

+++ Trump pede desculpas por retuitar vídeos de grupo de extrema direita britânico

A vizinhança tem contado que escuta o barulho das explosões de objetos que, segundo as primeiras investigações da polícia local, são explosivos caseiros, mas poderosos.

O governador do Estado, Greg Abbott, está oferecendo uma recompensa de 15 mil dólares para quem oferecer informações concretas sobre o responsável pelos ataques.

+++ Repórter da Globo rebate preconceito: 'Sou nordestino com um orgulho do tamanho do São Francisco'

SXSW

Os ataques acontecem no período em que a cidade recebe milhares de pessoas para o SXSW. Nesta segunda, uma porta-voz da feira disse não acreditar que as ocorrências estejam relacionadas com o evento, mas a segurança está reforçada no local. "A equipe de segurança no SWSX já foi instruída para fazer vigilância extra".

Embora esteja no Texas, um Estado considerado conservador, Austin é uma cidade universitária e está entre as mais plurais e diversificadas dos Estados Unidos.