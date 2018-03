Flórida registra participação recorde em votação antecipada

A participação nas eleições antecipadas na Flórida alcançou número recorde, o que representa uma prova do crescente interesse pelas eleições da próxima terça-feira, 4, nas quais o republicano John McCain e o democrata Barack Obama concorrem à Casa Branca. Veja também: Pesquisa indica que McCain pode perder em seu estado, Arizona Al Gore e Schwarzenegger entram na campanha presidencial Seria 'extraordinário' se EUA elegessem um negro, diz Lula 'Economist' declara apoio a Obama Obama amplia vantagem e tem 11 pontos sobre McCain Uma piscada que pode custar caro para Obama Enquete: Você votaria em McCain ou Obama? Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA "Tivemos mais de 235 mil pessoas que votaram nos centros (...) de Miami-Dade nas últimas duas semanas", disse Rossy Pastrana, subdiretora de operações para esse condado da Flórida, estado-chave na vitória do presidente George W. Bush nas eleições de 2000 e 2004. Fora as pessoas que foram aos centros de votação antecipada, as autoridades eleitorais receberam 125 mil votos por correio e espera-se que este número chegue a 200 mil até o final do processo. Pastrana frisou que só no condado de Miami-Dade exerceram seu direito ao voto cerca de 30% dos 1,2 milhão de registrados. A subdiretora de operações do condado da Flórida explicou que essas eleições estão sendo "especiais", já que os eleitores vivem o pleito com "entusiasmo" e ninguém esperava o elevado número de pessoas que já votou. Pastrana explicou que ainda não há dados sobre em que partido essas pessoas estão registradas, mas lembrou que há 554 mil democratas, 382 mil republicanos, 245 mil independentes e 60 mil de outros partidos pequenos. Como comparação, nas eleições presidenciais passadas cerca de 240 mil pessoas exerceram seu direito ao voto de forma antecipada nessa região, um número que pode ser alcançado a três dias de terça. Esta tendência fica clara também na diferença de 40 mil votos por correios recebidos até agora, número que será ainda maior quando terminar o processo eleitoral.