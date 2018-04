Foto de Obama com trajes somalis esquenta disputa democrata

Com uma semana para as próximas primárias do Texas e Ohio, agentes da campanha de Hillary Clinton teriam começado a circular neste fim de semana uma foto de Barack Obama vestido com roupas tradicionais da Somália, causando discussão entre os pré-candidatos democratas. Veja também: Obama diminui diferença para Hillary em Ohio Denúncia de lobista é 'difamação', diz McCain Hillary tenta tirar credibilidade de Obama Guterman: Hillary acabou? Pense de novo Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A foto foi tirada em 2006, durante uma visita do pré-candidato republicano a Wajir, área rural do norte do Quênia. Na ocasião, Obama visitou 5 países africanos. De acordo com o general Scott Gration, que acompanhou Obama na viagem, a roupa foi um presente dado ao "bom visitante", que teria visitado o país para aprender sobre a organização das tribos. Após ganhar o presente, "os moradores incentivaram Obama a vestir a roupa. É algo que todos nós faríamos", acrescentou o general. "Isso não seria visto na capa de todas as revistas se a pessoa da foto fosse Hillary Cliton?", questionou um agente de Hillary, em e-mail enviado ao blog de notícias Drudge Reporter. Após a divulgação da foto, o gerente de campanha de Obama, David Plouffe, rapidamente acusou a campanha de Hillary da "vergonhosa ofensiva alarmante" de circulação do boato. Resposta da campanha de Hillary Em resposta, a agente da senadora, Maggie Williams, respondeu que "se a campanha de Obama acha que uma foto dele usando roupas tradicionais da Somália trazem problemas, eles deveriam se envergonhar." Em dezembro, a campanha de Obama rebaixou um de seus coordernadores em Iowa, após o membro ter repassado um e-mail falso que sugeria que o candidato fosse muçulmano. Os agentes de Hillary correm contra o tempo - após a senadora sofrer sucessivas derrotas, se Obama obtiver vitórias no Texas e em Ohio, sua candidatura a Casa Branca pode se tornar certa.