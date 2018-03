Funcionário despedido por Sarah Palin comemora condenação

O ex-comissário de segurança pública do Alasca, Walter Monegan, disse nesta segunda-feira, 13, que se sente "aliviado" pelo resultado de uma investigação, concluindo que a governadora Sarah Palin abusou de seu poder quando o exonerou do cargo. O Comitê Legislativo do Alasca concluiu que Palin ordenou a saída de Monegan porque ele resistiu a pressões para despedir Michael Wooten, um agente da Polícia estadual e ex-cunhado da candidata republicana à vice-presidência. Veja também: Sarah Palin é condenada em caso de abuso de poder Madonna veta Sarah Palin em show Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA O relatório, divulgado na sexta-feira, indicou que Palin extrapolou suas funções ao despedir Monegan, e abusou de seu poder ao tentar usar seu cargo para que Wooten fosse despedido e ao permitir que seu marido, Todd, utilizasse recursos do governo estadual com os mesmos fins. "Nunca questionei minha dispensa, que ocorreu dentro da lei. Não questionei o fato de ter sido despedido, mas as razões pelas quais fuio", explicou Monegan em entrevista à televisão americana. O ex-comissário de segurança pública do Alasca recusou-se a revelar se vai tomar medidas legais contra a governadora ou o Estado, depois que a pesquisa indicou abuso de poder de Palin. "Me sinto aliviado. Minha mulher e eu passamos por muito. Não é questão de vingança", afirmou Monegan. A campanha republicana alegou que Palin agiu dentro dos limites de sua autoridade e da lei, e afirmou que a investigação teve caráter "político" e foi dirigida por partidários do candidato democrata, Barack Obama. Apesar das tentativas da campanha republicana de atenuar o dano causado pela investigação, Monegan considera que o relatório significou "um forte golpe à credibilidade" de Palin, e mais ainda a suas promessas de transparência em suas gestões.