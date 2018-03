Grupo conservador lança documentário anti-Obama

O grupo conservador independente Citizens United colocou no ar na segunda-feira, 22, o trailer do documentário que produziu sobre o fenômeno que a candidatura do democrata Barack Obama se tornou na mídia. Hype: The Obama Effect deve ser lançado em setembro e promete mostrar o exagero por trás da imagem do senador candidato à Presidência dos Estados Unidos. Veja também: Obama defende solução diplomática para o Iraque NYT rejeita artigo de McCain sobre o Iraque McCain quer aliança com Brasil Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Segundo o blog do jornal americano The New York Times, o grupo gastou cerca de US$ 250 mil para colocar no ar o anúncio da produção. Escrito e dirigido por Alan Peterson, o documentário tem entrevistas com líderes políticos, especialistas sobre mídia e comentaristas para analisar a "paixão adolescente" que a imprensa tem por Obama, como se refere a propaganda ao afirma que os jornais amam o democrata. Segundo o site do grupo, o filme mostra a visão de Obama sobre o aborto, seu plano para a problemática economia e se sua proposta para a política internacional é mais segura ou torna os EUA um alvo ainda maior. Ainda de acordo com o NYT, Will Holley, porta-voz do Citizens United, o documentário será lançado em salas de exibição selecionadas pelos EUA e vendido em DVD.