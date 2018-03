Helicóptero de turismo cai em rio em Manhattan, Nova York; veja o vídeo

Na noite deste domingo (11), um helicóptero de turismo caiu no East River, no bairro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu às 19h do horário local (20h) no horário de Brasília.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 — JJ Magers (@JJmagers) 11 de março de 2018

Pelo menos 5 pessoas estavam a bordo da aeronave, segundo reportado pelo jornal Daily Mail. O Corpo de Bombeiros de Nova York chegou aproximadamente 20 minutos depois do ocorrido e está trabalhando no resgate das pessoas com mergulhadores. De acordo com a rede CNN, uma pessoa já foi resgatada e, segundo a emissora ABC, a polícia informou que dois passageiros morreram.

Um vídeo do acidente mostra exatamente o momento do ocorrido. O helicóptero começa a perder altitude como se estivesse pousando, mas acaba caindo em pleno East River, que separa Manhattan de Long Island, Brooklyn e Queens.

Segundo a Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos (FAA), o Eurocopter AS350 estaria submergindo de ponta-cabeça. A agência ainda não tem a causa do acidente. De acordo com um porta-voz da prefeitura, o prefeito Bill de Blasio já está ciente do ocorrido.

*Mais informações em instantes