Hillary descarta possibilidade de ser vice de Obama

A derrotada aspirante à Presidência americana Hillary Clinton "não busca a vice-presidência" dos Estados Unidos, anunciou em comunicado nesta quinta-feira, 5, sua campanha. "Apesar da senadora Clinton ter deixado claro ao longo do processo que fará tudo o que puder para eleger um democrata na Casa Branca, ela não busca a vice-presidência", informou, acrescentando que "ninguém além dela poderá falar sobre este tema. A eleição é do senador Obama", informou a agência France Presse. Ainda nesta quinta, a ex-primeira-dama enviou e-mails a seus correligionários informando que deixará oficialmente a disputa no sábado. ''No sábado, eu darei os parabéns ao senador Obama e meu apoio à sua candidatura. Esta foi uma campanha longa e muito disputada, mas, como eu sempre disse, minhas diferenças com o senador Obama são pequenas se comparadas às diferenças que nós temos com o senador McCain e os republicanos'', afirmou Hillary. ''Eu havia dito ao longo da campanha que daria forte apoio ao senador Obama se ele fosse o indicado democrata e eu pretendo cumprir essa promessa", completou. Na sexta-feira, a senadora promoverá uma recepção em sua residência, na cidade de Chappaqua, no Estado de Nova York, para membros de sua equipe. No dia seguinte, em Washington, além do apoio a Obama ela pretende também reiterar sua gratidão a todos que a apoiaram, como já fez na mensagem que enviou nesta quinta. ''Eu sei que ao continuar meu trabalho de uma vida inteira por uma América mais forte e por um futuro melhor, eu poderei contar com o apoio, a força e o compromisso que vocês demonstraram nos últimos 16 meses. E sempre manterei a fé sobre os temas e as causas que são importantes para vocês'', concluiu a senadora na mensagem.